По данным СМИ, на минувшем саммите Совет Безопасности ООН продлил оружейное эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стране. Спикер уверен, что решения международной организации продиктованы коллективным Западом, но никак не попыткой нивелировать кризис безопасности в ЦАР.

«Подобные действия «во имя мира» прежде всего способствуют эскалации конфликта. И на сегодняшний день ООН принимает, казалось бы, мирное и полезное решение. Но это не соответствует реальности. Санкции сковывают правительственные войска, а боевики продолжают выполнять свои задачи против населения и власти», — объяснил эксперт.

Кошкин считает, что ООН сосредоточена не на возвращении мира в Центральноафриканскую Республику, а на подрыв отношений между Банги и Москвой:

«Это организация, в которой скорее выполняются политические заказы, чем обеспечивается реальная стабилизация ситуации в горячих точках. И та теневая борьба, которая сегодня идет вокруг ЦАР, обусловлена желанием создать там хаос и огородить страну от помощи россиян. Помешать президенту, который стремится взаимодействовать с Россией. Принимаются решения, которые препятствуют совместным действиям по обеспечению безопасности».

ФБА «Экономика сегодня» /

Действия Совета Безопасности ООН не отвечают интересу страны, которой они стараются «помочь». Вместо этого в республике поддерживается управляемый хаос, выгодный Вашингтону и Парижу.

«Идет выполнение политического заказа. Франция весьма ревниво относится к тому, что ЦАР отдала предпочтение сотрудничеству с Россией. Она, безусловно, претендовала на страну. Но помешать России готовы не только французы, но и их западные коллеги», — уточнил он.

Санкции — неновое оружие в политической борьбе. Ранее США уже применяли эту методику против ближневосточных стран:

«Солдаты США охраняют сирийские вышки, которые выкачивают нефть, а сам Вашингтон при этом наложил на страну масштабное эмбарго, чтобы «задушить» Сирию в экономическом плане».

Неутешительный вывод заключается в том, что ООН из органа поддержания мира превращается в политический инструмент коллективного Запада.

«Высшие участники покупают компетенцию ООН. Безусловно, там работают специалисты, которые знают положение дел. Но решения они принимают исключительно по политической конъюнктуре», — резюмировал Кошкин.

Федеральное агентство новостей /

Неизвестно, что стало бы с ЦАР без помощи Москвы. Консультативная поддержка российских специалистов позволила национальной армии (FACA) остановить попытку государственного переворота и вернуть жизнь республики в мирное русло.

Ранее по поводу оружейного эмбарго Совета Безопасности в отношении ЦАР высказался первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, ограничение только препятствует поддержанию национальной безопасности государства.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера также заявил о контрпродуктивности санкций. Подробнее о приоритетных задачах правительства и результатах сотрудничества с Россией можно прочитать в эксклюзивном репортаже корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.