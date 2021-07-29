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Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения прав инвалидов в Волхове
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Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения прав инвалидов в Волхове

  /   Обновлено: 29 июля 2021 22:35
Общество
Транспортный прокурор потребовал устранить нарушения прав инвалидов в Волхове
pixabay.com  /  truthseeker08

Волхов, 29 июля. Волховстроевская транспортная прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на двух предприятиях железнодорожного транспорта.

По данным ведомства, в Волховстроевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, а также в эксплуатационном локомотивном депо «Волховстрой» были созданы рабочие места для инвалидов. Но на протяжении долгого времени информация о вакансиях не направляется в территориальные органы службы занятости. Волховстроевский транспортный прокурор в связи с этим внес руководителям предприятий представления. Устранение нарушений контролируется, подчеркнули в ведомстве.

Люди с ограниченными возможностями нередко сталкиваются с проблемами. Это происходит даже на выборах, рассказала президент общественной организации «На коляске без барьеров» Юлия Яганова.

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прокуратура инвалиды права инвалидов
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