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Вода, мороженое и алкоголь: что подорожает в РФ в ближайшее время

  /   Обновлено: 29 июля 2021 22:21
Экономика
Вода, мороженое и алкоголь: что подорожает в РФ в ближайшее время
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июля. В нескольких странах, в том числе и в России, могут вырасти цены на бутилированную воду, мороженое и алкоголь, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, производители одних из самых продаваемых в мире брендов продуктов питания и напитков предупредили о скором повышении цен на их товары. Корпорации Nestle SA, Diageo PLC, Anheuser-Busch InBev SA и Danone SA объясняют свое решение слишком сильной инфляцией, неумеренно набравшей обороты особенно на фоне пандемии.

При этом представители корпораций не отрицают, что сейчас продажи их продукции растут по мере восстановления ключевых рынков после пандемии. Но возрождение мировой экономики приводит и к быстрому увеличению затрат на ингредиенты, упаковку и транспортировку, приводит перевод «ПолитРоссия».

В частности, компания Nestle собирается повысить цены на мороженое. Алкогольный гигант Diageo уже поднял ценник на ликер Baileys и текилу Casamigos. Budweiser AB InBev готовится к повышению цен на свое пиво. Danone, производитель йогурта Activia и воды Evian, собирается повысить прибыль за счет поднятия цен на все свои продукты.

По данным издания, мировая экономика после затяжных локдаунов восстанавливается, однако это приводит к повышению цен на многие товары, что провоцирует рост инфляции. К примеру, в Соединенных Штатах такого его не наблюдалось более десяти лет.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев предупредил, что средняя стоимость лососевых рыб, включая минтай, может повыситься в России на 30% в ближайшие месяцы из-за значительного запаса рыбы на Дальнем Востоке.

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инфляция цены торговля
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