Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию

Москва, 29 июля. Главный редактор «Проекта» (деятельность организации признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Роман Баданин1 заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Роман Баданин является физическим лицом, которое выполняет функции иностранного агента. Он покинул территорию России после того, как его издание было признано нежелательным.

Баданин сотрудничал с западными специальными службами. Информация об этом стала известна еще в 2019 году. Правоохранители в июне проводили в квартирах Романа и его соратников обыски.

1 Иностранный агент.