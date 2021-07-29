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Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию

  /   Обновлено: 29 июля 2021 22:21
Общество
Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию
facebook.com  /  Роман Баданин

Москва, 29 июля. Главный редактор «Проекта» (деятельность организации признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Роман Баданин1 заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Роман Баданин является физическим лицом, которое выполняет функции иностранного агента. Он покинул территорию России после того, как его издание было признано нежелательным.

Баданин сотрудничал с западными специальными службами. Информация об этом стала известна еще в 2019 году. Правоохранители в июне проводили в квартирах Романа и его соратников обыски.

1 Иностранный агент.

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россия проект баданин
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