Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 22:34
22:30
Общество
Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
22:21
Экономика
Вода, мороженое и алкоголь: что подорожает в РФ в ближайшее время
22:19
Происшествия
Гараж вспыхнул в Кировском районе Петербурга
22:14
Общество
Современный художник: каким он должен быть и в чем составляющие его успеха
22:11
Общество
Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию
22:02
Общество
Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
21:44
Спорт
Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег
21:35
Политика
«Россия, вырви невиновного из лап Литвы!»: Роман Носиков с правдой о деле Палецкиса
21:32
Происшествия
Мужчина зашел в офис «Аэрофлота» с ножом и украл форму пилота в Сочи
21:30
Политика
Коммунист Соловейчик назвал главной причиной поражения ГКЧП ложь о Горбачеве
Все новости

Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег

  /   Обновлено: 29 июля 2021 21:44
Спорт
Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег
ТАСС  /  KIMIMASA MAYAMA/EPA

Токио, 29 июля. Американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно наблюдать за победой российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

В четверг, 29 июля, Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Золото выиграли спортсменки из Новой Зеландии, канадки стали третьими. Сборная Соединенных Штатов не смогла пробиться в финал.

«Видеть команду, которой здесь даже не должно быть, с серебром — противное чувство. В целом, я действительно разочарована, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», — написала Калмо в своем микроблоге в Twitter после поражения.

Чуть позже американка в интервью порталу row2k подтвердила, что не отказывается от своих слов. По словам Калмо, ей «сложно» смотреть на присутствие россиян на состязаниях. По мнению гребчихи, остальные коллеги, «вероятно, слишком вежливы», чтобы сказать то, что заявила она.

В Twitter пользователи из России не скрывают своего возмущения от резких высказываний американской спортсменки. Многие напомнили ей, что ее коллеги из США также неоднократно попадались на допинге, но смогли избежать наказания.

«Когда не можешь показать себя в спорте, поливай грязью тех, кто достиг наивысших результатов! Девиз Меган Калмо», — пишет в Twitter пользователь под ником @Firuz.

«В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа на всю жизнь! Всегда ли неприятно видеть, как другие выигрывают? И почему каждый спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов одной команды?» — негодует @Elena78602101.

«Вот это да. Известно, что спортсмены из всех стран используют допинг. Как насчет терпимости и равноправия, столь любимых американцами? Вы заслужили отмены», — добавила @coinjive.

«Ага. Глупые русские просто не знали, что перед употреблением допинга им нужно было поставить какой-то диагноз, оправдывающий употребление кучи наркотиков. Надеюсь, в следующий раз американцы поделятся с нами этим опытом», — иронизирует @SuperOnii_chan.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Играх в Токио без гимна и флага. Официально отечественные спортсмены представляют Олимпийский комитет России.

К вечеру 29 июля сборная России в неофициальном медальном зачете занимает четвертую позицию. В активе спортсменов 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Китай, Япония и США возглавляют тройку лидеров.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег
олимпийские игры гребля олимпиада-2020 меган калмо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru