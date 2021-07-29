Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег

Токио, 29 июля. Американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противно наблюдать за победой российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

В четверг, 29 июля, Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Золото выиграли спортсменки из Новой Зеландии, канадки стали третьими. Сборная Соединенных Штатов не смогла пробиться в финал.

«Видеть команду, которой здесь даже не должно быть, с серебром — противное чувство. В целом, я действительно разочарована, и я сочувствую другим спортсменам в финале. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», — написала Калмо в своем микроблоге в Twitter после поражения.

Чуть позже американка в интервью порталу row2k подтвердила, что не отказывается от своих слов. По словам Калмо, ей «сложно» смотреть на присутствие россиян на состязаниях. По мнению гребчихи, остальные коллеги, «вероятно, слишком вежливы», чтобы сказать то, что заявила она.

В Twitter пользователи из России не скрывают своего возмущения от резких высказываний американской спортсменки. Многие напомнили ей, что ее коллеги из США также неоднократно попадались на допинге, но смогли избежать наказания.

«Когда не можешь показать себя в спорте, поливай грязью тех, кто достиг наивысших результатов! Девиз Меган Калмо», — пишет в Twitter пользователь под ником @Firuz.

«В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа на всю жизнь! Всегда ли неприятно видеть, как другие выигрывают? И почему каждый спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов одной команды?» — негодует @Elena78602101.

«Вот это да. Известно, что спортсмены из всех стран используют допинг. Как насчет терпимости и равноправия, столь любимых американцами? Вы заслужили отмены», — добавила @coinjive.

«Ага. Глупые русские просто не знали, что перед употреблением допинга им нужно было поставить какой-то диагноз, оправдывающий употребление кучи наркотиков. Надеюсь, в следующий раз американцы поделятся с нами этим опытом», — иронизирует @SuperOnii_chan.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Играх в Токио без гимна и флага. Официально отечественные спортсмены представляют Олимпийский комитет России.

К вечеру 29 июля сборная России в неофициальном медальном зачете занимает четвертую позицию. В активе спортсменов 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Китай, Япония и США возглавляют тройку лидеров.