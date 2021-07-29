Современный художник: каким он должен быть и в чем составляющие его успеха

Рынок современного искусства сложен и многогранен, а сектор декоративно-прикладного искусства — тем более. Как современному художнику выделиться среди бесчисленного множества талантливых коллег? Должен ли творец отвечать на вызовы времени и с помощью произведений искусства бороться с актуальными проблемами? Ответить на эти и другие вопросы попыталась известная российская художница, ювелир и благотворитель Тина Хмельницкая, ставшая гостьей брифинга Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Тина Хмельницкая — самобытный и оригинальный дизайнер, чьи украшения и декоративные объекты могут показаться слишком нетривиальными рядовому зрителю или покупателю. Однако, по признанию самого автора, ее работы близки широкой аудитории, а не только тем, кто разбирается в арт-тенденциях.

«Мне очень отрадно, что людям, которые по роду своей деятельности, мягко говоря, далеки от искусства и дизайна, многие вещи часто тоже апеллируют, очень им симпатичны — они тоже просят что-то показать, примерить, попробовать. Как только человек надевает, он преображается и понимает, это его или не его, будет он это носить или нет. Причем каждое украшение индивидуально, и на каждом смотрится по-своему, раскрывая индивидуальность», — рассказывает ювелир.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Украшать людей и мир — далеко не единственная задача художницы. Уже несколько лет она активно участвует в социальных проектах и с помощью своего творчества обращает внимание на действительно важные темы современной жизни — домашнее насилие, дискриминация женщин в правах и свободах, экологическая повестка и важность осознанного потребления. Что касается последнего, Хмельницкая в свое время стала одним из первопроходцев модного ныне направления recycle-art, в котором произведения создаются из переработанных материалов.

«Украшения носибельны из любого материала. Из таких подручных материалов, как резиновые перчатки или полиэтиленовые пакеты, тоже может появиться произведение искусства. Так что это, с одной стороны, своего рода изюминка и эпатаж, но в то же время наше стремление обратить внимание на то, что произведения из переработанных материалов могут найти свою вторую жизнь», — объясняет художница.

Стремиться к эпатажу и искусственной оригинальности в целях быть замеченным в толпе современному творцу не обязательно, считает Хмельницкая. А вот говорить с публикой и объяснять ей свои идеи — будь добр, зритель вовсе не обязан считывать глубинные смыслы и позывы, которые ты заложил в свою картину или скульптуру.

Еще один ингредиент «коктейля успешности» для современного творца — умеренные положительные амбиции, без которых не может быть огня и энергии создавать прекрасное. Однако и здесь следует быть осторожным, ведь стремление стать звездой может запросто заблокировать художника.

«Для меня мое художество — это моя свобода, именно поэтому я не работаю ни с кем по заказам, каким-то долгосрочным договорам. Где нет свободы, там, наверное, уже не может быть взлета, взрыва наверх, чтобы стать по-настоящему культовой личностью. Потому что культовая личность — это максимально свободные звездные талантливые мастера», — делится мнением об успехе мастерица.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Говоря об искусстве в целом и ювелирных украшениях в частности, Хмельницкая уверена, что определить истинную ценность произведений может только время — на этом рынке нет четких рамок и градации, поэтому и ценовая стоимость подчас многим кажется не совсем обоснованной. Но если ценность золота и бриллиантов нам известна, то как обстоят дела с массовой бижутерией? Что определяет ценность не столь уж ценных украшений: узнаваемость бренда или автора, попадание в тренды или просто красота формы и исполнения?