«Россия, вырви невиновного из лап Литвы!»: Роман Носиков с правдой о деле Палецкиса

Шауляйский суд Литвы 27 июля приговорил оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса к шести годам тюрьмы за шпионаж в пользу России.

«Очевидно, что работа, проделанная Палецкисом и Бертаускасом по выполнению задания российских спецслужб, очень опасна», — заявили в суде.

При этом Деймантас Бертаускас, признавший вину, сотрудничавший со следствием и давший показания против Палецкиса, по ходатайству прокуратуры был освобожден от наказания.

Для начала пара слов о том, кто такой Альгирдас Палецкис.

Это литовский дипломат и политик. Служил секретарем миссии Литвы в ЕС. Затем был членом городского совета Вильнюса. Исполнял обязанности вице-мэра. Кавалер французского Ордена Почетного легиона, ордена «За заслуги перед Литвой». С 2009 года — председатель Социалистического фронта Литвы.

В этом отношении Альгирдас в каком-то смысле продолжил семейное дело. Дед Альгирдаса Юстас — литовский журналист и антифашист. Он сформировал в 1940 году Народное правительство после бегства диктатора Сметоны и по 1967 год являлся председателем Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

Так что младший Палецкис всегда пользовался особым вниманием как со стороны народа, так и со стороны новой националистической власти Литвы.

Настоящие неприятности начались в 2010 году, когда Альгирдас во время эфира на радио «Вести» о событиях в Вильнюсе в марте 1991 года заявил: суть тех событий сводится к тому, что «свои стреляли в своих». Иными словами, выстрелы и жертвы в Вильнюсе, послужившие началом революции, были провокацией националистических боевиков.

Тем самым Палецкис совершил преступление, которое в Литве именуется «отрицанием преступлений советского режима».

Федеральное агентство новостей /

Суд над Альгирдасом превратился в наглядное разоблачение лжи литовских властей. Прокурор был вынужден кричать на свидетелей. Свидетели рассказывали, что они видели вспышки выстрелов на жилых домах, видели силуэты в спортивных костюмах, видели, что выстрелы производятся в сторону телебашни, что советские солдаты не стреляли по людям, а стреляли в землю перед собой. В ответ прокурор кричал, что этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда.

Оставить это просто так было нельзя, поэтому пришлось возбуждать дела против свидетелей. Одну свидетельницу даже оштрафовали на 3900 литов.

Итогом процесса, который никак не мог окончиться оправдательным приговором, просто потому что «этого не могло быть никогда», стало осуждение Палецкиса — его приговорили к штрафу.

Штраф оплатили люди, которые считали Палецкиса правым. Они просто присылали ему деньги. Звонили, писали, спрашивали номер карты и присылали.

Такой позор Вильнюс простить Палецкису не смог, и вскоре тот снова стал обвиняемым. На этот раз по делу о шпионаже.

«По версии прокуратуры, я должен был совершить такие преступления: захватить бывшего министра охраны края Литвы Аудрюса Буткявичюса, провести фальсификацию медицинских документов, чтобы помочь полковнику запаса Юрию Мелю выйти из тюрьмы под домашний арест, а также узнать места жительства судей и прокуроров, участвовавших в уголовном деле по событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе, номера их личных мобильных телефонов и все эти данные передать в Россию», — говорит Альгирдас.

В этом деле тоже не обошлось без интересных происшествий со свидетелями. Но совершенно другого рода.

«Золотым» свидетелем обвинения против Палецкиса, называющим себя его сообщником по шпионажу, оказался уже упомянутый Деймантас Бертаускас. За активное сотрудничество со следствием в итоге освобожденный от ответственности. Причем не только по делу о «шпионаже».

Дело в том, что незадолго до этого Бертаускас сам стал фигурантом расследования. О детской порнографии.

Вот фотография рапорта о возбуждении досудебного расследования:

Prt Scr facebook.com /

Перевод:

«5-е управление по расследованию тяжких и организованных преступлений Литовского бюро криминальной полиции (далее — ТО5 ЛБКП) в базе данных Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей Соединенных Штатов Америки (далее — NCMEC) обнаружило сообщения №35354118 и №35517264. В сообщениях говорится, что пользователь учетной записи электронной почты deimantas.bertauskas@gmail.com на www. google.com не позднее 00 час. 43 мин. 25 июня 2018 г. загрузил в учетную запись электронной почты 6 электронных файлов порнографического содержания с изображением ребенка. В результате просмотра представленных NCMEC сообщений было установлено, что в учетной записи указан номер мобильного телефона +370…………. (по данным ЗАО «Tele2», указанный номер телефона принадлежит ЗАО «Food experts», ул. Витяне, 6, Вильнюс, указанная эл. почта deimantas@foodexperts.lt). Установлено, что директором ЗАО «Food experts» является Деймантас Бертаускас, л. к.-----------------, зарег. в Вильнюсе».

Альгирдас уже отсидел из-за этого человека в тюрьме полтора года. За это время он похудел на 25 килограммов. Сейчас при росте 190 см он весит всего 60 кг. Его мучают постоянные головные боли.

Что перед нами? Что происходит?

Фактически Литва мстительно и медленно убивает человека за то, что он отказался верить в национальную ложь, которую указом назначили национальной правдой.

Конечно же, Альгирдас Палецкис никогда не был российским шпионом. Но сейчас в мире, в котором ложь назначают правдой, а за правду сажают в тюрьму, каждый, кто ценит правду больше физической свободы, для кого правда и свобода — это одно и то же по-разному произносимое слово, — такой человек наш.

Я надеюсь, что Россия сможет найти способ спасти Альгирдаса Палецкиса от безобразной Литвы и вернуть его домой. Потому что у таких, как Альгирдас, сейчас на планете есть только один дом — Россия.