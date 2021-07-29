Экс-депутат Рады Олейник объяснил, что значит «нюхать цветы через противогаз»

Переводить песни с родного языка на другой и потом слушать — это все равно что нюхать цветы через противогаз. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Украинская музыкальная группа Green Grey возмущена запретом властей на выступление на концерте ко Дню независимости Украины. По словам ее фронтмена Андрея Яценко, произошло это из-за того, что артисты выступают на русском языке. Музыкант убежден: Киев целенаправленно «убивает» российскую речь на Украине.

«Смотрите, какая ситуация, — сказал Олейник. — Вот я по национальности украинец и очень люблю песни на родном языке. Но вместе с тем я понимаю, что их слишком мало для заполнения музыкального рынка, и что конкурировать на этом поле с русскоязычными композициями они не могут! И даже наши пролетарии музыкального труда, родившиеся на Украине, в большинстве своем пишут именно на русском — просто потому, что так их песни послушает больше людей».

По словам политика, когда в свое время «Кварталу 95» предложили начать выступать исключительно на украинском языке, вышла «пробуксовочка».

«Куда бы они с этим «товаром» двинули? — задает вопрос экс-депутат Рады. — В Израиль? Так там тоже все русскоязычные, они этот украинский даже не захотят слушать! В Америке тоже самое! Зеленский понимал, что с таким продуктом ему нигде не будут рады!»

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Собеседник ФАН заявил, что если власти начнут запрещать выступления музыкальных групп на Украине, то своего они все равно не добьются: группы уйдут в «подполье» и будут выступать нелегально.

«Глубинный народ все равно сделает выбор в пользу русского языка, потому что он им близок, — убежден Олейник. — Помню, как однажды приезжал с гастролями рэпер Баста (Василий Вакуленко. — Прим. ФАН), и к нему на концерт пришли нацики. Так люди прогнали их оттуда поганой метлой! Народ начинает оказывать сопротивление попыткам превратить свое страну в «Антироссию», он не сломлен!»

По словам политика, «там, где он вырос — в самом центре Украины, на Черкащине», никто даже не задумывался о необходимости переводить русские народные песни вроде «Ох мороз, мороз» и «Распрягайте, хлопцы, коней».

«Доступно было, брало за душу, все все понимали! — заявил экс-депутат Рады. — Переводить такие песни на другой язык и потом слушать — это все равно что нюхать цветы через противогаз!»

Резюмируя, собеседник ФАН пообещал, «что все это мракобесие скоро закончится».