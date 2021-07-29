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Меньшова уехала из Москвы после похорон отца
Шоу-бизнес
Меньшова уехала из Москвы после похорон отца
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 29 июля. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова уехала из столицы после похорон ее звездного отца, режиссера Владимира Меньшова.

Несколько дней назад звезда начала делиться с фанатами фотографиями в соцсети Instagram с видами из другого города. Она призналась поклонникам, что поехала с мужем в Нижегородскую область. Меньшова объяснила, что уехала из города, чтобы отметить свой день рождения и отвлечься от похорон, однако ее до сих пор преследуют мысли о покойном родителе.

Актриса призналась, что родилась в день ангела Меньшова, однако в тот момент никто об этом ничего не знал. Она заверяет своих подписчиков, что чувствует его присутствие и любовь. Звезда верит, что режиссер охраняет ее.

Поклонники актрисы поздравили ее с днем рождения и попросили не забывать о том, что несмотря на именитость ее отца, они любят ее и хотят и дальше видеть на большом экране и в театре. Они призвали Меньшову беречь себя и не забывать о личном счастье.

За два месяца до смерти Меньшов дал интервью дочери, в котором рассказал о собственной смерти. Он хотел умереть, завершив все свои дела и позаботившись о семье. Режиссер боялся уйти из жизни на улице в одиночестве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меньшова уехала из Москвы после похорон отца
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