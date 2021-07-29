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Поэт Илья Резник переехал из столицы в Крым
Общество
Поэт Илья Резник переехал из столицы в Крым
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ялта, 29 июля. Российский поэт Илья Резник на фоне пандемии решил переехать вместе с супругой Инной из Москвы в Крым.

Ему пришлось покинуть загородный дом в Московской области из-за завышенной платы за аренду. После этого они хотели перебраться в городскую квартиру, но посчитали лучшим променять ее на просторы и свежий воздух побережья Крыма. О своем решении Резник рассказал журналистам NEWS.ru.

«Мы снимали дом в Подмосковье, сейчас арендуем в Ялте. Финансовая ситуация никогда у меня не улучшится, потому что за книги я деньги не получаю. Друзья помогают, есть у меня несколько человек, которым я могу сказать, что чего-то не хватает», — рассказал поэт.

Он признался, что несмотря на отсутствие больших гонораров, вместе с женой они счастливы.

Ранее участники дуэта Orisha Sound рассказали о своих впечатлениях от Крыма и Сочи после гастрольного тура. Артисты отметили, что развитие инфраструктуры позволяет сравнивать их с Ямайкой.

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