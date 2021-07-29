Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро

Москва, 29 июля. Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова пришла в восторг от московского метро, куда не спускалась 12 лет. Теперь певица хочет устроить в подземке свидание своему супругу Янису Тимме.

Звезда не успевала на собственный концерт, поэтому решила проехаться на общественном транспорте. Эта поездка подарила Седоковой массу впечатлений, а также заставила поностальгировать. По словам певицы, она не помнит, когда в последний раз спускалась в московскую подземку. Она отметила, что сразу же после переезда в Москву начала хорошо зарабатывать и «пересела» на такси.

Метрополитен, судя по всему, очень впечатлил Анну Седокову. На своей странице в Instagram она опубликовала массу фотографии и видео из московского метро. Певица заявила, что обязательно устроит романтическое свидание в подземке своему мужу, баскетболисту Янису Тимме.

«А еще я благодарю свою дочь за то, что дала мне подробную инструкцию и карту пути. Здорово, что в таком мире она выросла неиспорченным ребенком, прекрасно ориентирующимся в метро», — отметила экс-солистка «ВИА Гры».

Однако свидание звездной пары, похоже, придется отложить на неопределенный срок. Янис Тимма лишился контракта с подмосковными «Химками», поэтому отправился на поиски новой работы за океан. Многие считают, что Седокова допустила роковую ошибку, позволив мужу уехать в США одному.