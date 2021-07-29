Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 22:33
22:30
Общество
Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
22:21
Экономика
Вода, мороженое и алкоголь: что подорожает в РФ в ближайшее время
22:19
Происшествия
Гараж вспыхнул в Кировском районе Петербурга
22:14
Общество
Современный художник: каким он должен быть и в чем составляющие его успеха
22:11
Общество
Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию
22:02
Общество
Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
21:44
Спорт
Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег
21:35
Политика
«Россия, вырви невиновного из лап Литвы!»: Роман Носиков с правдой о деле Палецкиса
21:32
Происшествия
Мужчина зашел в офис «Аэрофлота» с ножом и украл форму пилота в Сочи
21:30
Политика
Коммунист Соловейчик назвал главной причиной поражения ГКЧП ложь о Горбачеве
Все новости

Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 29 июля. Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова пришла в восторг от московского метро, куда не спускалась 12 лет. Теперь певица хочет устроить в подземке свидание своему супругу Янису Тимме.

Звезда не успевала на собственный концерт, поэтому решила проехаться на общественном транспорте. Эта поездка подарила Седоковой массу впечатлений, а также заставила поностальгировать. По словам певицы, она не помнит, когда в последний раз спускалась в московскую подземку. Она отметила, что сразу же после переезда в Москву начала хорошо зарабатывать и «пересела» на такси.

Метрополитен, судя по всему, очень впечатлил Анну Седокову. На своей странице в Instagram она опубликовала массу фотографии и видео из московского метро. Певица заявила, что обязательно устроит романтическое свидание в подземке своему мужу, баскетболисту Янису Тимме.

«А еще я благодарю свою дочь за то, что дала мне подробную инструкцию и карту пути. Здорово, что в таком мире она выросла неиспорченным ребенком, прекрасно ориентирующимся в метро», — отметила экс-солистка «ВИА Гры».

Однако свидание звездной пары, похоже, придется отложить на неопределенный срок. Янис Тимма лишился контракта с подмосковными «Химками», поэтому отправился на поиски новой работы за океан. Многие считают, что Седокова допустила роковую ошибку, позволив мужу уехать в США одному.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
метро транспорт седокова певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru