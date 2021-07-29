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Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
Политика
Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 29 июля. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) оценила заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о «шантаже ядерным оружием».

По мнению ОПЗЖ, этот случай демонстрирует моральное уродство представителей нынешней власти Украины и то, насколько киевские чиновники не понимают всю ответственность за свои слова и действия. Заявление Арахамии звучит дико и говорит о полном непонимании представителями правящей партии «приоритетов международной политики в сфере безопасности».

«Единственная цель внешней политики президента Владимира Зеленского и его окружения – постыдное стремление любой ценой, в том числе с помощью угрозы статусом ядерного государства, добиваться преференций, выпрашивать деньги», — сообщили в ОПЗЖ.

Ранее Арахамия сообщил, что, если бы Украина в 90-е не отказалась от ядерного оружия, то могла бы сейчас «шантажировать весь мир».

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Все новости / Политика / Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
украина арахамия ОПЗЖ
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