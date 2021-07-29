В отелях Антальи готовы эвакуировать туристов в отдаленные от пожаров районы

Большинство отелей в курортных регионах Турции продолжают работу в штатном режиме. Об этом в интервью ФАН сообщил генеральный директор крупной гостиничной сети в Анталье Джунейт Гюзель.

«Основные пожары локализованы в районе Манавгата. Всей Антальи это не касается, даже в Манавгате отели работают в штатном режиме. Но там присутствует дым и запах гари от горящих рядом лесов. В остальных районах этого нет», — рассказал Гюзель.

Он отметил, что количество отдыхающих в Анталье, несмотря на масштабные лесные пожары, остается на прежнем уровне. Никто не стремится покинуть регион, отмен уже забронированного проживания также не фиксируется. Однако в отелях готовятся обеспечить безопасность туристов в случае возможных ЧС.

В числе приоритетных версий массовых пожаров власти Турции рассматривают умышленный поджог, так как возгорание одновременно произошло в разных точках. Поэтому же на всякий случай здесь прорабатывают различные варианты развития событий.

«Прорабатываются все возможные сценарии, проведен инструктаж персонала. В случае ухудшения ситуации, если пожары подберутся к отелям — хотя сейчас в Анталье об этом речи не идет — все готовы и знают, как действовать. [Будут] эвакуировать отдыхающих в другие отели, находящиеся в отдалении от огня, например как сейчас в Мармарисе», — добавил представитель сети отелей.

Лесные пожары бушуют в турецкой Анталье с 28 июля. Спасатели эвакуировали жителей 18 населенных пунктов. Три человека погибли. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, густой дым окутал жилые районы и побережье. Пострадали по меньшей мере 53 человека.

29 июля более ста туристов из России и других стран вывезли из отеля Titanic на курорте Бодрум. Утром генконсульство России в Анталье сообщало, что вопрос об эвакуации россиян из Манавгата, рядом с которым горят леса, пока не рассматривается.