Реаниматолог Николаев оценил шансы МакSим на выздоровление

Москва, 29 июля. Врач-реаниматолог Лев Николаев рассказал, какие шансы у популярной певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, восстановиться после искусственной комы и тяжелого состояния.

Медик объяснил, что искусственная кома полезна для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В пример он привел известного гонщика Михаэля Шумахера, который после длительного пребывания в состоянии медикаментозного сна смог победить болезнь.

«Медикаментозная кома — это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться», — рассказал медицинский специалист в интервью изданию «Взгляд».

Он отметил, что Максимову периодически выводят из состояния комы, чтобы проверить общее состояние, способности организма и многие другие функции. Николаев подчеркнул, что основная угроза исходит от болезни, с которой певица борется все это время. По его словам, у звезды огромные шансы на успешное восстановление.

«Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию, и все будет в порядке», — заявил реаниматолог.

Ранее врач Сергей Емельянов спрогнозировал сроки полного восстановления МакSим. По словам эксперта, для возвращения к нормальной жизни артистка пройдет долгую реабилитацию, которая продлится не один месяц.