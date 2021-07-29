Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в попытке расколоть общество на Украине

Москва, 29 июля. Законопроект депутатов Рады об утрате украинского гражданства за паспорт РФ нацелен на раскол общества. Об этом высказался постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат обвинил Киев в попытке расколоть украинское общество. Такой комментарий последовал за инициативой трех депутатов Верховной рады Украины. Парламентарии ранее зарегистрировали законопроект, который предлагает лишать украинского гражданства лиц с добровольно полученным паспортом РФ.

«Еще один пример попытки расколоть общество», — подчеркнул Лукашевич.

Постпред добавил, что Киев пытается также перекинуть на Россию ответственность за собственные ошибки и бездействие. МИД РФ опубликовал полный текст заявления Лукашевича.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам и военным иметь двойное гражданство. Необходимо указывать отсутствие иностранного паспорта в декларациях в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны.