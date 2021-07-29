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Депутат Железняк опроверг слова Борреля об эффективности антироссийских санкций
Политика
Депутат Железняк опроверг слова Борреля об эффективности антироссийских санкций
Официальный сайт партии «Единая Россия»

Москва, 29 июля. Ограничительные меры не способны заставить Россию изменить внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с чужими интересами, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Член комитета ГД по международным делам опроверг слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о якобы эффективности антироссийских санкций. Чиновники говорят о действенности рестрикций, когда не могут повлиять на Москву, убежден парламентарий.

«В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом», — добавил Железняк.

Ранее Боррель озвучил новую стратегию Евросоюза в адрес России. Она предполагает применение принципов отклонения, сдерживания и взаимодействия с Москвой.

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