Онлайн-платформу Robinhood оценили на IPO в 32 миллиарда долларов

Нью-Йорк, 29 июля. Онлайн-платформа для инвестиций Robinhood стала доступной для торгов на бирже. Одна из самых ожидаемых продаж ценных бумаг состоялась.

Robinhood разметила для торгов 55 миллионов обыкновенных акций класса А. Из них 52,275 млн компания продала сама, а 2,625 млн реализовали существующие акционеры. При размещении цена за акцию составляла 38 долларов, то есть она была на нижней границе ранее обозначенного диапазона — 38–42 доллара. По итогам торгов стоимость платформы оценена в 31,8 млрд долларов.

Торги другого рода объявлены в Великобритании. На аукционе решено продать кусок праздничного торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы. Его стоимость, по оценкам экспертов, может составить 500 фунтов, или порядка 50 000 рублей.