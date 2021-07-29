ЛГБТ-активисты запланировали рейв под окнами офиса Зеленского

Киев, 29 июля. Сторонники ЛГБТ-движения собираются организовать протестную акцию около здания Офиса президента Украины в формате рейва.

Мероприятие запланировано на 30 июля. По словам организатора акции Софьи Лапиной, таким образом сообщество выступит в поддержку законопроекта, предусматривающего лишение свободы за дискриминацию украинских граждан по признакам сексуальной ориентации, расы, возраста и языка.

Активистка подчеркнула, что на Украине до сих пор регистрируется колоссальное количество преступлений на почве ненависти. Правоохранительные органы страны бездействуют, когда дело доходит до деяний праворадикальных группировок, резюмировала она.

Ранее экс-военнослужащий ВСУ Виктор Пилипенко создал ЛГБТ-сообщество для украинских солдат. Он также призвал военных делать публичные каминг-ауты.