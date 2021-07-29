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Американские ученые обнаружили героев популярного мультика на морском дне

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:55
Общество
Американские ученые обнаружили героев популярного мультика на морском дне
pixabay.com

Вашингтон, 29 июля. Морской биолог Кристофер Ма обнаружил на глубине двух километров губку и морскую звезду, которые похожи на героев популярного мультфильма «Губка Боб Квадратные штаны».

Подводный аппарат Okeanos Explorer запечатлел на дне Атлантического океана морских обитателей. Эксперт отметил, что существа на большой глубине традиционно имеют блеклый цвет. Однако найденная губка — ярко-желтая, а морская звезда — розовая. Специалисты отметили сходство с персонажами популярного мультфильма.

Губки являются морскими организмами. Они живут на скалах и рифах и получают питательные вещества из воды. В то время как морские звезды питаются моллюсками и многощетинковыми червями, а также другими беспозвоночными.

Как ранее сообщалось, ученые из Японии открыли уникальный вид водорослей. Он выделяется тем, что имеет не два, а три пола.

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океан звезда дно губка
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