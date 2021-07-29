Военкор Коц рассказал, что стоит за громкой перестановкой в ВСУ

Киев, 29 июля. Громкая смена главнокомандующих Вооруженными силами Украины скрывает за собой скандальную и позорную подоплеку, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку с поста главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, заменив его генерал-майором Валерием Залужным. Коц в в прямом эфире канала «Соловьев LIVE» пояснил, что биографии обоих военачальников, мягко говоря, сомнительны, но кроме того они замешаны в весьма скандальной истории.

«В ходе внутренней проверки выяснилось, что эти два товарища из ВВС и ВСУ на армейских Ил-76 возили коммерческие грузы из Болгарии в Руанду. Естественно возили они оружие по большей части втемную. В карманах генералов оседали немалые суммы», — рассказал журналист.

Однако даже это крайне темное дело, которое стоит за сменой военного руководства страны, не самая позорная часть биографии обоих генералов. Как рассказал военкор, Хомчак отправил на смерть тысячи украинских солдат под Иловайском. Та же история и с Залужным, только там местом действия стал Дебальцевский котел. В итоге, авторитета в войсках нет ни у одного, ни у другого главкома.

Ранее сообщалось, что Зеленский одобрил создание национального сопротивления на Украине. Численность ВСУ вырастет на 11 тысяч человек.

Недавно телеканал 360tv.ru передавал, что Володин назвал жалобу России против Украины моментом истины для ЕСПЧ.