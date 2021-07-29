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Студия Disney представила трейлер третьей части сказочного фильма «Последний богатырь»
Общество
Студия Disney представила трейлер третьей части сказочного фильма «Последний богатырь»
Кадр из фильма «Последний богатырь 2: Корень зла»

Москва, 29 июля. Трейлер финальной части сказочной саги «Последний богатырь» появился на видеохостинге YouTube. Третья картина получила подзаголовок «Посланник тьмы».

Трейлер возвращает зрителей в уже знакомую сказочную страну Белогорье. Главный герой, обычный москвич Иван, ставший к третьей части настоящим богатырем, готовится к свадьбе с Василисой. Торжество ставит под угрозу Галина и призванный ею Черный богатырь, который похищает невесту Ивана. Главному герою, чтобы спасти Василису и все Белогорье, придется вернуться в современную Москву.

Производством фильма занимались студии Disney и Yellow, Black and White. Съемки второй и третьей частей киносказки велись параллельно, поэтому между релизами пройдет менее года. За режиссуру по-прежнему отвечал Дмитрий Дьяченко. К своим ролям в финальном фильме вернулись Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и Елена Валюшкина.

«Последний богатырь» можно назвать первой успешной франшизой в российском кинематографе. Первая часть собрала в прокате 1,73 миллиарда рублей, следующая картина заработала еще больше — 2,1 миллиарда рублей.

На днях в российский прокат вышел приключенческий фильм «Круиз по джунглям». Лента получила неоднозначные оценки критиков. Многие эксперты назвали картину «посредственной» и посоветовали вместо похода в кино остаться дома и пересмотреть «Мумию».

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кино фильмы disney трейлер последний богатырь
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