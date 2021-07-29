Студия Disney представила трейлер третьей части сказочного фильма «Последний богатырь»

Москва, 29 июля. Трейлер финальной части сказочной саги «Последний богатырь» появился на видеохостинге YouTube. Третья картина получила подзаголовок «Посланник тьмы».

Трейлер возвращает зрителей в уже знакомую сказочную страну Белогорье. Главный герой, обычный москвич Иван, ставший к третьей части настоящим богатырем, готовится к свадьбе с Василисой. Торжество ставит под угрозу Галина и призванный ею Черный богатырь, который похищает невесту Ивана. Главному герою, чтобы спасти Василису и все Белогорье, придется вернуться в современную Москву.

Производством фильма занимались студии Disney и Yellow, Black and White. Съемки второй и третьей частей киносказки велись параллельно, поэтому между релизами пройдет менее года. За режиссуру по-прежнему отвечал Дмитрий Дьяченко. К своим ролям в финальном фильме вернулись Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и Елена Валюшкина.

«Последний богатырь» можно назвать первой успешной франшизой в российском кинематографе. Первая часть собрала в прокате 1,73 миллиарда рублей, следующая картина заработала еще больше — 2,1 миллиарда рублей.

На днях в российский прокат вышел приключенческий фильм «Круиз по джунглям». Лента получила неоднозначные оценки критиков. Многие эксперты назвали картину «посредственной» и посоветовали вместо похода в кино остаться дома и пересмотреть «Мумию».