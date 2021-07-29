Консерватор Хельме допустил выход Эстонии из ЕС на фоне «зеленой революции»

Таллин, 29 июля. Эстония должна выйти из Евросоюза, если Брюссель продолжит «зеленую революцию», считает лидер консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

По словам эстонского политика, новая энергетическая программа руководства ЕС не совпадает с интересами Таллина. «Зеленая революция» уничтожит промышленность в Восточной Европе, но сконцентрирует мощности в Германии и Франции, отметил Хельме.

Речь идет о возможном усилении надзорных мер за состоянием экологии, введении новых налогов для промышленников и продолжении курса на построение зеленой экономики. Такая модель разорит крупный бизнес, предположил лидер консервативной партии. Поэтому, считает политик, Эстонии следует выйти из ЕС в случае продолжения «зеленой революции».

Ранее украинцы высмеяли слова кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса о российских территориях. Политик потребовал от РФ вернуть прибалтийской стране часть правобережья Нарвы и Печорского района.