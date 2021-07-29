Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 21:06
21:04
Общество
Поэт Илья Резник переехал из столицы в Крым
21:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
21:02
Политика
Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
21:01
Общество
Реаниматолог Николаев оценил шансы МакSим на выздоровление
21:00
Политика
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в попытке расколоть общество на Украине
21:00
Общество
Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
20:59
Политика
Депутат Железняк опроверг слова Борреля об эффективности антироссийских санкций
20:59
Экономика
Онлайн-платформу Robinhood оценили на IPO в 32 миллиарда долларов
20:59
Общество
Светлана Журова: У нас на Олимпиаде в Токио есть сенсационные медали
20:56
Политика
ЛГБТ-активисты запланировали рейв под окнами офиса Зеленского
Все новости

Минторг США отчитался о динамике ВВП страны во II квартале

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:54
Экономика
Минторг США отчитался о динамике ВВП страны во II квартале
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 июля. Экономика Соединенных Штатов продолжает постепенное восстановление от последствий пандемии и карантинных ограничений.

Американская экономика за II квартал 2021 года продемонстрировала рост на 6,5% внутреннего валового продукта (ВВП) в годовом исчислении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные, опубликованные Бюро экономического анализа Минторга США.

«Рост ВВП во втором квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией COVID-19», — заявили в ведомстве.

Также минторг пересмотрел собственную оценку падения экономики в прошлом году в более позитивную сторону. Процент падения изменен с 3,5% до 3,4%. Вместе с этим скорректированы и данные по росту, зафиксированному в I квартале, — теперь он равняется 6,3%.

Американское правительство направляет значительные объемы вновь напечатанных денег для помощи собственной экономики. Специалисты опасаются последствий в виде инфляции мировой резервной валюты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минторг США отчитался о динамике ВВП страны во II квартале
сша ввп сша экономика сша минторг сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru