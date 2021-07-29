Минторг США отчитался о динамике ВВП страны во II квартале

Вашингтон, 29 июля. Экономика Соединенных Штатов продолжает постепенное восстановление от последствий пандемии и карантинных ограничений.

Американская экономика за II квартал 2021 года продемонстрировала рост на 6,5% внутреннего валового продукта (ВВП) в годовом исчислении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные, опубликованные Бюро экономического анализа Минторга США.

«Рост ВВП во втором квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией COVID-19», — заявили в ведомстве.

Также минторг пересмотрел собственную оценку падения экономики в прошлом году в более позитивную сторону. Процент падения изменен с 3,5% до 3,4%. Вместе с этим скорректированы и данные по росту, зафиксированному в I квартале, — теперь он равняется 6,3%.

Американское правительство направляет значительные объемы вновь напечатанных денег для помощи собственной экономики. Специалисты опасаются последствий в виде инфляции мировой резервной валюты.