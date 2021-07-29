Беременная Мария Горбань похвасталась седьмым размером груди

Москва, 29 июля. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань рассказала, как изменилась ее фигура за время беременности. Актриса буквально на днях второй раз станет мамой.

Мария Горбань находится на последних сроках беременности. Интересное положение артистка долго держала в тайне от поклонников и коллег — знали только самые близкие друзья. Беременность звезда рассекретила очень оригинальным способом, снявшись для обложки глянцевого журнала. Вместе с Горбань в фотосессии поучаствовала ее дочь Стефания.

Совсем скоро актриса станет мамой во второй раз. В преддверии родов она показала, как выглядит ее тело на девятом месяце беременности. Фанаты уверяют, что в фигуре Горбань не изменилось совсем ничего, не считая беременного живота. Однако сама звезда заявила, что сильно набрала в весе — целых 16 килограммов. Кроме того, изменился у артистки и размер груди.

«Набрала 16 кг при седьмом размере груди... Да-да, седьмой размер, так бывает у беременных и при росте 1,72 метра. Живот не опустился, так что спим спокойно», — похвасталась Горбань.

На днях Горбань вместе с супругом прилетела в США, где и будет рожать. Кого именно ждет звездная пара, не известно. Однако в прессе несколько месяцев ходят слухи, что актриса родит мальчика.