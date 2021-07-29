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Новый супергеройский сериал от Marvel про Соколиного глаза выйдет в ноябре

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:51
Общество
Новый супергеройский сериал от Marvel про Соколиного глаза выйдет в ноябре
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Лос-Анджелес, 29 июля. Голливудский актер Джереми Реннер рассказал о грядущем проекте, в котором он вернется к образу Соколиного глаза. Премьера сериала состоится на сервисе Disney+ 24 ноября.

Артист рассказал, что по сюжету проекта его персонаж Клинт Бартон по прозвищу Соколиный глаз, встречается с ярой поклонницей талантов участников инициативы «Мстители». В частности, девушка по имени Кейти Бишоп фанатеет от героя с луком и стрелами.

После знакомства с ней герой Реннера берет девушку себе в ученицы, однако это решение стоит ему большого количества проблем. Об этом артист рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly, которое опубликовало первый кадр предстоящего мини-сериала.

Роль почитательницы талантов Бартона досталась звезде «Железной хватки» Хейли Стейнфилд. Одним из режиссеров проекта стал автор комедийного сериала для Hulu «Великая» Берт.

Ранее киностудия Marvel опубликовала первый трейлер предстоящего фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера новой супергеройской ленты запланирована на начало сентября.

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сериал marvel Disney+ соколиный глаз
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