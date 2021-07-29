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Осужденного за шпионаж Пола Уилана поместили в ШИЗО за нарушение режима

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:50
Происшествия
Осужденного за шпионаж Пола Уилана поместили в ШИЗО за нарушение режима
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 29 июля. Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан помещен в штрафной изолятор за нарушение режима, рассказала адвокат Ольга Карлова.

Пола Уилана отправили в штрафной изолятор за некую незначительную провинность, заявила адвокат американца. Связаться с ним по телефону Карлова не может. На запрос, отправленный на электронную почту колонии, ответа пока не последовало.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы «Метрополь» в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Шпионаж». Суд признал Уилана виновным и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. В настоящее время Уилан содержится в Мордовии.

Суд вынес приговор лейтенанту запаса Андрею Пикуле, сообщал ФАН. Его обвиняют в шпионаже в пользу иностранной разведки.

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