Светлана Журова: У нас на Олимпиаде в Токио есть сенсационные медали

Знаменитая спортсменка, а ныне депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила ФАН, что наша сборная успешно представляет страну на летних Играх-2020 в Токио.

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте в эксклюзивном интервью поделилась впечатлениями от выступления в первые шесть соревновательных дней нашей национальной команды, у которой в японской столице, напомним, нет ни флага, ни гимна, а в названии присутствует аббревиатура Олимпийского комитета России.

— Светлана Сергеевна, позади треть главных состязаний четырехлетия. Как вам наша сборная?

— Она хорошо выступает! Пока все, я считаю, идет нормально, даже, видите, есть какие-то сенсационные медали. Под сенсационными я имею в виду в том смысле, что где-то у нас не было наград 17 лет, 25 лет… Это очень приятно. Конечно, мы их ждали, хотели, но все равно это особенно радостно.

Взять, например, тхэквондо, где никогда не было золотых медалей, и вот пожалуйста — впервые в истории, да сразу две!

— Кстати, тут вообще удивительный факт: в Токио поехали четыре российских участника, и все вернулись домой с наградами.

— Именно. Скажу, что все эти приятности однозначно здорово влияют на всю нашу команду. Такие исторические достижения, так или иначе, переламывают внутри понимание, что «ой, этот вид спорта не развивается, ой, он никому не интересен».

Но знаете, как это воодушевляет тех, кто находится в России и смотрит Олимпиаду или кто вообще занимается этим видом спорта! Они понимают, что не зря это делают. И мне кажется, что главный итог первых дней Игр — именно в этом.

Сколько у нас не было в плавании золотой медали?

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

— 25 лет! «Черную» полосу прервал Евгений Рылов на спине.

— Да. Есть какие-то виды, которыми мы занимаемся довольно давно, но почему-то никак не могли в них завоевать медалей. И вот сейчас это произошло, и это радует, честно! Меня лично, в том числе. Я же сама была в аналогичной ситуации. Если помните, на моей дистанции (500 метров. — Прим. ФАН) у нашей страны не было «золота» целых 38 лет!

Поэтому я с огромной радостью смотрю, когда преодолевается такой заговоренный круг. У нас появились спортсмены, готовые выигрывать на тех дистанциях и в тех дисциплинах, которые нам никак не давались.

— Кто-то из них особо порадовал вас?

— Сразу могу сказать, что невероятно порадовала борьба Софьи и Софии (фехтовальщиц Софьи Великой и Софии Поздняковой. — Прим. ФАН). Я «болела» за обеих, и тут был тот самый случай, когда не понимаешь, за кого больше. За Великую, потому что ты с ней дружишь, ты с ней в хороших отношениях, и она достойна этого, потому что это ее уже третий финал (и третье «серебро»)? Или за Позднякову — дочку олимпийского чемпиона, и ты понимаешь, что это продолжение традиции, и это тоже здорово для имиджа страны, для этого вида спорта, для тех, кто думает — отдавать своих детей в его или нет? И вот в одной семье может быть два олимпийских чемпиона…

Просто невозможно трогательный момент! Ты понимаешь, что не можешь пройти мимо, не можешь не отреагировать. У меня были такие, скажем так, двоякие переживания. Хотелось и так, и так (смеется).

Еще я сильно переживала за пловца Климента Колесникова. Эти его феноменальные результаты на чемпионате Европы… Я думала: ну все, очень надо «золото». А у него пока «серебро» и «бронза»… Допускаю, что есть еще шансы.

— Кто-то, может быть, из наших спортсменов огорчил? Или, говоря по-другому, за кого-то было обидно?

— Очень было обидно за нашу девочку, за Мадину (дзюдоистку Мадину Таймазову. — Прим. ФАН). Полагаю, она могла стать олимпийской чемпионкой, но судьи чего-то там не увидели, что-то не оценили, и это как-то не совсем правильно.

twitter.com / @Olympic_Russia

Еще жаль, что только серебряные медали, такой вот «дабл», у наших баскетболистов. Баскетбол 3х3 впервые был на Олимпийских играх, и мы сразу дошли до финалов. Это, кстати, тоже очень хорошо для развития этого вида спорта, стритбола, ведь он у нас есть и в школьном спорте, и в дворовом варианте. Это очень хорошая история на будущее.

Поэтому сильно переживала за ребят и девчонок в финалах, думала, что если они возьмут «золото», будет вообще очень круто.

Смотрите, я все перечисляю не награды высшей пробы (смеется). Но ясно же, что есть переживания и радостные моменты, связанные с завоеванием «золота». Но когда «серебро», когда совсем чуть-чуть не хватило, тут больше откладывается эмоций.

— Вы, как бывшая спортсменка, наверняка согласитесь с тем, что самая обидная медаль — серебряная?

— Соглашусь! Потому что я три раза была серебряным призером чемпионатов мира. Когда ты проигрываешь 0.08 секунды на дистанции 500 метров, вы же понимаете, как обидны такие моменты… Я даже говорю, что у нас идет такой, как я это называю, «серебряный дождь» (смеется). Хорошо бы, чтобы он стал золотым!

— Еще кто-то расстроил вас?

— Я, на самом деле, сильно расстроена по поводу [пловчихи] Юлии Ефимовой. Сейчас пошла реакция, болельщики по-разному комментируют. А я, наоборот, хочу ее поддержать. Да, у Юли однозначно непростой характер, у нее, может быть, бывают какие-то острые высказывания и так далее. Но я считаю, что она реально была достойна медали (на дистанции 100 метров брассом Ефимова финишировала пятой. — Прим. ФАН). Это явно не ее результат, и, думаю, Ефимова и сама сильно расстроена…

После шести соревновательных дней сборная России занимает четвертое место в медальном зачете — в ее активе 28 наград (8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). Впереди олимпийские команды Китая — 31 (15, 7 и 9), Японии — 25 (15, 4 и 6) и Соединенных Штатов Америки — 38 (14, 14 и 10).