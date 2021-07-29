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Медсестра отправится в колонию за избиение ребенка-инвалида в Иркутске
Происшествия
Медсестра отправится в колонию за избиение ребенка-инвалида в Иркутске
Невские Новости  /  Степан Яцко

Иркутск, 29 июля. Женщину осудили за жестокое обращение с несовершеннолетним пациентом. Инцидент произошел в городской больнице, куда доставили детей из интернатов.

Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Медсестра несколько раз била инвалида по рукам и ногам, а также связывала его в присутствии других несовершеннолетних.

Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Волгограде мать била и душила ребенка и записывала истязания на камеру, чтобы насолить своему бывшему супругу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело.

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