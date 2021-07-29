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В Сети появились уникальные кадры дозаправки Ту-95МС над Амурской областью
Армия
В Сети появились уникальные кадры дозаправки Ту-95МС над Амурской областью
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 29 июля. Пилоты стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку на высоте в 5500 метров.

Скорость самолетов в момент пополнения топливных баков составляла 550 км/ч. Дозаправка во время полета традиционно считается одним из самых сложных. Летчики в небе над Амурской областью проводят и другие маневры — они отрабатывают групповые полеты строем. К тренировкам привлекается руководящий состав авиационного полка и эскадрилий. Видеозапись была предоставлена телеканалом «Звезда».

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее объяснил причину резкой активизации военной авиации России в Арктической зоне. Частые полеты ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 связаны с совершенствованием боевой подготовки ВКС РФ. Также минобороны Японии отметило модернизацию российских вооружений. В Токио напомнили и о совместном полете бомбардировщиков Ту-95 и китайских H-6, передает сайт 360tv.ru.

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амурская область ту-95 дозаправка
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