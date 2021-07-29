Могадишо, 29 июля. После девятимесячного ожидания парламентские выборы частично стартовали в Сомали. Голосование состоялось в городе Кисмайо — столице юго-западного региона Джубаленд.

Членам местного парламента нужно выбрать четырех депутатов, которые представят провинцию в федеральном Сенате. Избирательная комиссия региона объявила, что Элиас Бадл Гбусси получил 55 голосов из 73 возможных, поэтому занял лидирующее место и стал первым сомалийским сенатором нового состава верхней палаты.

Выборы оставшихся трех кандидатов планировали завершить в четверг, 29 июля, но не исключили, что отложат процесс до следующей субботы. Глава Федеральной избирательной комиссии, председатель комитета по разрешению споров и депутаты прибыли в провинцию, чтобы проконтролировать процесс.

Джубаленд стал первым из пяти регионов страны, где начались выборы, поскольку остальные четыре еще готовятся. Ожидается, что голосование стартует в ближайшие недели. Однако сомалийский премьер-министр Мохамед Хуссейн Робле уже высоко оценил начало избирательного процесса.

Сенат состоит из 54 членов со следующим территориальным распределением: по 11 мест для провозгласившего независимость Сомалиленда и Пунтленда, а также по восемь для Джубаленда, Государства Центральных регионов, Хиршабелле и Юго-западного Сомали.

Ранее Федеральная избирательная комиссия объявляла график проведения парламентских выборов, согласно которому голосование планировалось организовать с 25 по 28 июля, а возможные споры и разногласия разрешить с 29 по 31-е. Объявить 54 сомалийских сенаторов намеревались 1 августа.