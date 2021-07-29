В России изменили правила для возвращающихся из-за границы непривитых граждан

Москва, 29 июля. Вернувшиеся из-за границы россияне должны за четыре дня загрузить результаты ПЦР-теста на коронавирус на портал госуслуг.

Новое постановление касается только не привитых от COVID-19 граждан. Соответствующий приказ подписал Главный государственный санитарный врач РФ.

Согласно тексту документа, с 30 июля прибывающие из других государств россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг. Теперь на это дается четыре рабочих дня, а не три, как было раньше.

Россиянам ранее рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V». Например, таких туристов пускают в Венгрию, Молдавию, Черногорию и Венесуэлу.