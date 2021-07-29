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Миллиардер Шамалов добивается признания своего брака фиктивным

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:38
Шоу-бизнес
Миллиардер Шамалов добивается признания своего брака фиктивным
ТАСС  /  Сергей Фадеичев

Москва, 29 июля. Миллиардер из списка Forbes Кирилл Шамалов намерен признать свой брак с супругой Жанной недействительным, для чего подал иск в Хамовнический суд Москвы.

Бизнесмен намерен добиться признания в суде, что его супруга Жанна заключила с ним брак только для того, чтобы получить имущественную выгоду. По договору, при разводе он обязуется выплатить супруге крупную сумму в долларах. Журналисты MK.ru смогли выйти на связь с его супругой, которая отметила, что хорошо зарабатывает и без Шамалова, однако ситуация с попыткой признать брак фиктивным ее не устраивает.

Жена миллиардера через пару месяцев должна родить ему дочь, поэтому весьма расстроена происходящим в их семье. Она вспомнила, что до свадьбы именно сам бизнесмен сделал все возможное, чтобы перевезти ее из Британии, где она жила. Причиной размолвки может стать другая женщина, о которой узнала супруга Шамалова.

«В такие рамки меня поставить не удастся! После неприятного известия о новой подруге и разговора об этом с мужем, я была вынуждена уйти от Кирилла. Сейчас я нахожусь за границей, и на днях в разговоре с ним мы договорились, что он подумает над решением назревшей проблемы и определится с выбором», — призналась жена миллиардера.

После года пандемии, когда многим звездам пришлось столкнуться с трудностями, разводы стали частым событием. Недавно звезда «Дома-2» Катя Колисниченко намекнула на разрыв ее брака с бизнесменом Алексеем Солодовниковым. Пара воспитывает сына Савву.

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звезды фиктивный брак шамалов
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