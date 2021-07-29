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Росатом рассматривает идею строительства ветропарков в Египте и Марокко

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:44
Экономика
Росатом рассматривает идею строительства ветропарков в Египте и Марокко
yantarenergo.ru  /  Пресс-служба АО «Янтарьэнерго»

Казань, 29 июля. Сотрудничество по ветропаркам с Египтом, Турцией и Марокко оценивает госкорпорация «Росатом», сообщил директор центра «Росатом Ближний Восток и Северная Африка» Александр Воронков.

Продумываются варианты сотрудничества в направлении ветроэнергетики. У госкорпорации есть подразделение «Новавинд», которое специализируется в данной области и уже реализовало ряд проектов на территории Российской Федерации. Есть намерения в развитии направления и за рубежом, отметил Воронков в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Компания рассматривает три страны, где с точки зрения скорости ветров благоприятные условия.

«Мы рассматриваем страны Турция, Египет <…> Есть еще Марокко как третья страна», — приводит его слова ТАСС.

«Новавинд» уже ввела в эксплуатацию ветропарки, общая мощность которых достигает 420 МВт. До 2024 года планируется запустить ветроэлектростанции суммарной мощностью около 1,2 ГВт.

В Росатоме ранее заявили о готовности к диалогу с потенциальными инвесторами в проект строительства Балтийской АЭС.

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египет росатом марокко воронков ветропарк зеленая энергетика ветровые электростанции Новавинд
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