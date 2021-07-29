Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 21:04
21:04
Общество
Поэт Илья Резник переехал из столицы в Крым
21:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
21:02
Политика
Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
21:01
Общество
Реаниматолог Николаев оценил шансы МакSим на выздоровление
21:00
Политика
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в попытке расколоть общество на Украине
21:00
Общество
Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
20:59
Политика
Депутат Железняк опроверг слова Борреля об эффективности антироссийских санкций
20:59
Экономика
Онлайн-платформу Robinhood оценили на IPO в 32 миллиарда долларов
20:59
Общество
Светлана Журова: У нас на Олимпиаде в Токио есть сенсационные медали
20:56
Политика
ЛГБТ-активисты запланировали рейв под окнами офиса Зеленского
Все новости

Делегации ФТС и сектора здравоохранения РФ прибыли в Латакию
Весь мир
Делегации ФТС и сектора здравоохранения РФ прибыли в Латакию
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Дамаск, 29 июля. Делегация Федеральной таможенной службы (ФТС) России под руководством заместителя главы ее Управления таможенного сотрудничества Андрея Алферова нанесла визит в Латакию.

На встрече со своими сирийскими коллегами представители ФТС обсудили перспективы роста двустороннего сотрудничества и осмотрели городской порт.

Также в Латакию прибыла группа представителей российского сектора здравоохранения во главе с доктором медицинских наук Дмитрием Лиозновым, посетив университетскую больницу Тишрин.  

Делегаты обсудили с руководством и сотрудниками заведения вопросы партнерства в научной и медицинской сферах, в частности, в области борьбы с коронавирусом. Один из членов медперсонала больницы Али Аллуш отметил значимость обмена информацией между учеными и врачами, а также подчеркнул необходимость поставок российских технологий и методик лечения больных COVID-19.

Эти визиты последовали за прибытием в Дамаск межведомственной делегации РФ во главе с начальником Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ и главой межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковником Михаилом Мизинцевым. В ее состав входят более 230 представителей различных органов власти и организаций, включая министерство обороны, которые в период с 24 по 29 июля заключили с сирийской стороной более 15 соглашений в ключевых областях.

Одновременно в Сирию были доставлены более 160 тонн гуманитарной помощи и медицинских препаратов, включая 250 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 и более 1 млн ПЦР-тестов.

Также 26 июля глава республики Башар Асад встретился с российской делегацией, участвующей в Международной конференции по возвращению беженцев и перемещенных лиц. Перед этим российская сторона приняла участие в заседании, посвященном подведению итогов конференции. Участники мероприятия отметили существенное повышение уровня безопасности в стране, которое позволило вернуться в свои дома 7,5 млн беженцев и перемещенных лиц.

Глава НЦУО подчеркнул, что всем нуждающимся при этом предоставляется медицинская и продовольственная помощь, а также оказывается содействие в трудоустройстве и образовании.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Делегации ФТС и сектора здравоохранения РФ прибыли в Латакию
россия сирия медицина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru