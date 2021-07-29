Делегации ФТС и сектора здравоохранения РФ прибыли в Латакию

Дамаск, 29 июля. Делегация Федеральной таможенной службы (ФТС) России под руководством заместителя главы ее Управления таможенного сотрудничества Андрея Алферова нанесла визит в Латакию.

На встрече со своими сирийскими коллегами представители ФТС обсудили перспективы роста двустороннего сотрудничества и осмотрели городской порт.

Также в Латакию прибыла группа представителей российского сектора здравоохранения во главе с доктором медицинских наук Дмитрием Лиозновым, посетив университетскую больницу Тишрин.

Делегаты обсудили с руководством и сотрудниками заведения вопросы партнерства в научной и медицинской сферах, в частности, в области борьбы с коронавирусом. Один из членов медперсонала больницы Али Аллуш отметил значимость обмена информацией между учеными и врачами, а также подчеркнул необходимость поставок российских технологий и методик лечения больных COVID-19.

Эти визиты последовали за прибытием в Дамаск межведомственной делегации РФ во главе с начальником Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ и главой межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковником Михаилом Мизинцевым. В ее состав входят более 230 представителей различных органов власти и организаций, включая министерство обороны, которые в период с 24 по 29 июля заключили с сирийской стороной более 15 соглашений в ключевых областях.

Одновременно в Сирию были доставлены более 160 тонн гуманитарной помощи и медицинских препаратов, включая 250 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 и более 1 млн ПЦР-тестов.

Также 26 июля глава республики Башар Асад встретился с российской делегацией, участвующей в Международной конференции по возвращению беженцев и перемещенных лиц. Перед этим российская сторона приняла участие в заседании, посвященном подведению итогов конференции. Участники мероприятия отметили существенное повышение уровня безопасности в стране, которое позволило вернуться в свои дома 7,5 млн беженцев и перемещенных лиц.

Глава НЦУО подчеркнул, что всем нуждающимся при этом предоставляется медицинская и продовольственная помощь, а также оказывается содействие в трудоустройстве и образовании.