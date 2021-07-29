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Палестинский подросток ранен на похоронах ребенка, убитого израильскими солдатами

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:50
Весь мир
Палестинский подросток ранен на похоронах ребенка, убитого израильскими солдатами
Global Look Press  /  Mamoun Wazwaz/XinHua

Хеврон, 29 июля. Палестинский подросток получил серьезное ранение в ходе похоронной процессии, сопровождавшей в последний путь 12-летнего Мухаммада аль-Алами, который был ранен израильскими солдатами 28 июля и скончался в больнице 29-го.

Инцидент произошел во время движения церемониальной колонны по населенному пункту Бейт-Уммар. Сопровождавшие гроб палестинцы стали кидать камни в израильских солдат, на что те ответили слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

По версии мэра Насри Сабарне, 28 июля отец Аль-Алами вместе со своими сыном и дочерью двигались на машине в магазин. По дороге автомобиль наткнулся на израильских военнослужащих, которые стали издалека выкрикивать приказы об остановке. После того, как Аль-Алами развернулся, военнослужащие открыли огонь по автомобилю, смертельно ранив подростка.

Тем временем армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что начато расследование убийства несовершеннолетнего, а также выдвигает альтернативную версию событий. В соответствии с ней сперва автомобиль мужчины был замечен у КПП на окраине города. Вышедший из нее человек копался в земле. Проверившие после этого местность солдаты обнаружили две сумки, в одной из которых находилось тело мертвого младенца.

Вскоре после этого автомобиль вернулся, и израильские военнослужащие попытались его остановить, используя крики и стрельбу в воздух.

«После того, как автомобиль не остановился, один из солдат выстрелил по колесам, чтобы остановить его. Мы расследуем сообщение о том, что в результате был убит несовершеннолетний палестинец», — сообщили в ЦАХАЛ.

Предыдущий случай гибели подростка от рук военных относится к 23 июля, когда по Западному берегу прокатилась волна палестинских протестов, вызванных расширением израильских поселений. Мухаммад Мунир аль-Тамими, 17-летний подросток, принял участие в забрасывании солдат ЦАХАЛ камнями в деревне Наби Салех близ Рамаллы. В результате он получил огнестрельное ранение в живот и скончался через несколько часов в больнице города Сальфит.

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