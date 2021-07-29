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Бывший главред «Проекта» подтвердил бегство из России

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:32
Политика
Бывший главред «Проекта» подтвердил бегство из России
facebook.com  /  Роман Баданин

Москва, 29 июля. Бывший главный редактор «Проекта» (нежелательная организация в РФ) Роман Баданин1 (физлицо, признанное иноагентом) подтвердил бегство из России с заместителем Михаилом Рубиным1.

Журналист в беседе с Reuters рассказал о своей текущей деятельности. По словам Баданина, он и его заместитель уехали из России. Сейчас бывший главред «Проекта» занимается экстренной эвакуацией других сотрудников.

Баданин сбежал после признания деятельности его издания нежелательной. Генпрокуратура РФ вынесла соответствующее решение.

СМИ ранее сообщили о бегстве журналиста. Экс-главред «Проекта» активно сотрудничал с западными спецслужбами, пишет Федеральное агентство новостей в своем расследовании.

1 Иностранный агент.

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Все новости / Политика / Бывший главред «Проекта» подтвердил бегство из России
рубин проект баданин
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