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Нацсовет Украины проверит телеканал «Интер» из-за показа фильмов о Шерлоке Холмсе
Политика
Нацсовет Украины проверит телеканал «Интер» из-за показа фильмов о Шерлоке Холмсе
wikipedia.org

Киев, 29 июля. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен проверить телеканал «Интер» после показа запрещенных к трансляции фильмов.

Поводом для дальнейшей проверки стал показ кинолент по мотивам рассказов про Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, а также фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Гостья из будущего». Это нарушает закон Украины «О телевидении и радиовещании», отмечается на сайте регулятора.

«Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в уведомлении Нацсовета.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил расширение полномочий Нацсовета. Законопроект был поддержан депутатами Верховной рады.

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украина фильмы нацсовет
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