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Гибель мужчины на параплане в Татарстане заснял на видео его брат
Происшествия
Гибель мужчины на параплане в Татарстане заснял на видео его брат
pixabay.com  / 

Республика Татарстан, 29 июля. Нефтяник хотел удивить родственников приземлением на летательном аппарате и погиб. Как стало известно ФАН, полет родственника, который по замыслу должен был стать успешным, снимал на видеокамеру брат погибшего.

Погибший мужчина ранее проживал в селе Татарская Тумбарла. Некоторое время назад 46-летний мужчина уехал зарабатывать деньги в Ямало-Ненецкий автономный округ. Там он устроился на работу нефтяником и зарабатывал неплохие деньги.

Работник нефтедобывающей отрасли решил посетить малую родину и увидеть родителей. Чтобы произвести как можно больше эффекта от своего появления, мужчина решил осчастливить близких людей довольно неординарным способом. В частное домовладение он решил попасть с небес — и просчитался.

В тот момент, когда он подлетал на параплане к знакомому с детства месту, неожиданно случился сильный порыв ветра. Мужчина потерял управление и решил спасти жизнь с помощью парашюта. Но удача была не на стороне авантюриста: спасательное средство не раскрылось, и нефтяник с высоты 50 метров рухнул вниз.

«Пострадавшего доставили в местное медицинское учреждение. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. По данному факту было назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Случайную смерть экстремала снимал на видеокамеру брат погибшего, осведомленный о его необычном возвращении домой.

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татарстан несчастный случай параплан
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