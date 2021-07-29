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Британский журналист рассказал, на что готова пойти Украина ради блокады Крыма
Политика
Британский журналист рассказал, на что готова пойти Украина ради блокады Крыма
Федеральное агентство новостей

Лондон, 29 июля. Британское издание The Financial Times поглумилось над Крымом из-за водной блокады и мощного циклона, обрушившегося на полуостров летом.

В своем материале журналист Луис Нил порадовался, что на Украине живут «добровольцы», готовые стрелять в людей и гибнуть сами, лишь бы не пустить воду в Крым.

«Нет худа без добра: проливные дожди заполнили пересохшие водохранилища и принесли временное облегчение от продолжительной засухи и украинской блокады советского канала, который некогда обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова», — пишет британское издание.

Борьба России за снабжение 2,4 миллиона крымчан пресной водой превратилась в «необъявленную войну» против Украины, считает Луис Нил. Автор статьи серьезно утверждает, что Москва планирует «вторжение», чтобы обеспечить водоснабжение Крыма из близлежащей реки Днепр.

В Крыму же заявления украинских политиков считают истеричными и совершенно беспочвенными. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, никакой «водной войны» между Россией и Украиной нет и не будет.

«Это просто глупая и агрессивная пропаганда, направленная на разжигание ненависти между русским и украинским народами», — высказался глава Крыма.

Ранее первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал подачу межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Парламентарий призвал привлечь организаторов водной блокады полуострова к уголовной ответственности и признать действия Украины попыткой геноцида.

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