Лондон, 29 июля. Британское издание The Financial Times поглумилось над Крымом из-за водной блокады и мощного циклона, обрушившегося на полуостров летом.

В своем материале журналист Луис Нил порадовался, что на Украине живут «добровольцы», готовые стрелять в людей и гибнуть сами, лишь бы не пустить воду в Крым.

«Нет худа без добра: проливные дожди заполнили пересохшие водохранилища и принесли временное облегчение от продолжительной засухи и украинской блокады советского канала, который некогда обеспечивал до 85% водоснабжения полуострова», — пишет британское издание.

Борьба России за снабжение 2,4 миллиона крымчан пресной водой превратилась в «необъявленную войну» против Украины, считает Луис Нил. Автор статьи серьезно утверждает, что Москва планирует «вторжение», чтобы обеспечить водоснабжение Крыма из близлежащей реки Днепр.

В Крыму же заявления украинских политиков считают истеричными и совершенно беспочвенными. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, никакой «водной войны» между Россией и Украиной нет и не будет.

«Это просто глупая и агрессивная пропаганда, направленная на разжигание ненависти между русским и украинским народами», — высказался глава Крыма.

Ранее первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал подачу межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Парламентарий призвал привлечь организаторов водной блокады полуострова к уголовной ответственности и признать действия Украины попыткой геноцида.