Банги, 29 июля. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский высказался по поводу оружейного эмбарго Совета Безопасности в отношении ЦАР. По его мнению, ограничение только препятствует поддержанию национальной безопасности республики.

«Хотели бы напомнить, что власти в Банги [столица ЦАР], поддержанные странами региона, призывают к полному снятию оружейного эмбарго. Безусловно, они имеют для этого все основания», — заявил он.

Полянский напомнил, что пока ООН поддерживает в силе решение о запрете на импорт вооружения ы ЦАР, оставшиеся от конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» боевики получают новейшую технику контрабандным путем. В связи с этим, эмбарго лишь дестабилизирует обстановку в регионе.

Изначально ограничение ввели в период гражданской войны и кризиса безопасности, но теперь, когда обученные российскими инструкторами бойцы национальной армии разбили основные силы «Коалиции», они уже утратили актуальность.

«Мы призываем Банги продолжить выполнение "контрольных показателей" обзора оружейного эмбарго, чтобы через год у Совета были все основания для его отмены», — заключил Полянский.

По данным западных источников, Совет Безопасности ООН продлил санкции против ЦАР еще на год. В частности, это касается запрета на импорт вооружения. Однако Россия последовательно выступает за смягчение ограничительных мер.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера рассказал об истинном положении дел в ЦАР, а также объяснил, почему оружейное эмбарго необходимо отменить. По его словам, одной из самых веских причин является угроза нацбезопасности, которая возникает в связи с невозможностью вооружить армию современной техникой. Подробнее об этом — в эксклюзивном репортаже международной редакции Федерального агентства новостей.