Японские ученые обнаружили у лямбда-штамма необычную способность

Токио, 29 июля. Биологи из Японии провели исследование и обнаружили одну неприятную особенность у лямбда-штамма коронавируса.

Как оказалось, это мутация способна «прятаться» от иммунитета человека и «уклоняться» от нейтрализующих антител. По словам ученых, это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2.

Дело в том, что антитела зачастую просто не прилипают к этому рецептору, поэтому и не могут сдержать распространение вируса в организме. Так, для нейтрализации этой мутации требуется примерно в 1,5 раза больше антител.

Специалисты Роспотребнадзора ранее предложили новый метод изучения мутаций SARS-CoV-2. По их словам, можно не расшифровывать геном вируса целиком, а только определенную часть.