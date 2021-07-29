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Японские ученые обнаружили у лямбда-штамма необычную способность

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:30
Общество
Японские ученые обнаружили у лямбда-штамма необычную способность
wikipedia.org  /  https://www.scientificanimations.com - https://www.scientificanimations.com/wiki-images/ /CC BY-SA 4.0

Токио, 29 июля. Биологи из Японии провели исследование и обнаружили одну неприятную особенность у лямбда-штамма коронавируса.

Как оказалось, это мутация способна «прятаться» от иммунитета человека и «уклоняться» от нейтрализующих антител. По словам ученых, это связано с изменением характера сцепления вируса с клеточным рецептором ACE2.

Дело в том, что антитела зачастую просто не прилипают к этому рецептору, поэтому и не могут сдержать распространение вируса в организме. Так, для нейтрализации этой мутации требуется примерно в 1,5 раза больше антител.

Специалисты Роспотребнадзора ранее предложили новый метод изучения мутаций SARS-CoV-2. По их словам, можно не расшифровывать геном вируса целиком, а только определенную часть.

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мутация коронавирус лямбда-штамм
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