Получивший письмо от YouTube Милов уверен в неприкосновенности контента ФБК

Москва, 29 июля. Соратник осужденного блогера Алексея Навального Владимир Милов уверен, что YouTube не заблокирует ролики его команды.

Несмотря на полученное от администрации видеохостинга письмо, Милов выразил уверенность, что YouTube не будет блокировать ролики ФБК1 (НКО, включенное в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«Спокойно, никто не будет блокировать. YouTube и Google занимают принципиальную позицию против политически мотивированных блокировок», — написал Милов в соцсетях.

Сторонник Навального отметил, что ФБК тщательно проверяет весь контент, который выкладывает на свои ресурсы. Хотя у хостинга бывают просчеты и ошибки, напомнил Милов. Ранее YouTube удалил ссылку на один из проектов ФБК, но затем восстановил ее и извинился.

«Я уверен, что ноль вероятности того, что наши каналы будут блокироваться», — цитирует Милова «ПолитЭксперт».

Ранее блогер и общественный деятель Вадим Манукян оценил требование Роскомнадзора к компании Google заблокировать YouTube-каналы соратников Алексея Навального. По мнению Манукяна, для западных интернет-гигантов это своего рода «проверка на вшивость».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.