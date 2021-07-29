Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 21:03
21:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
21:02
Политика
Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
21:01
Общество
Реаниматолог Николаев оценил шансы МакSим на выздоровление
21:00
Политика
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в попытке расколоть общество на Украине
21:00
Общество
Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
20:59
Политика
Депутат Железняк опроверг слова Борреля об эффективности антироссийских санкций
20:59
Экономика
Онлайн-платформу Robinhood оценили на IPO в 32 миллиарда долларов
20:59
Общество
Светлана Журова: У нас на Олимпиаде в Токио есть сенсационные медали
20:56
Политика
ЛГБТ-активисты запланировали рейв под окнами офиса Зеленского
20:55
Общество
Американские ученые обнаружили героев популярного мультика на морском дне
Все новости

В США раскрыли смысл создания в России новых самолетов «Судного дня»
Армия
В США раскрыли смысл создания в России новых самолетов «Судного дня»
Prt Scr youtube.com  /  FILINVIDEO✓Aero

Вашингтон, 29 июля. Российские конструкторы разрабатывают новые самолеты «Судного дня», которые заменят правительственные Ил-80, пишет The National Interest.

Новые машины будут разработаны на базе Ил-96-400М. Самолеты смогут похвастать новой системой радиосвязи и другими обновлениями авионики. Кроме того, вдвое вырастет дальность полета, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

В США раскрыли смысл создания новых самолетов «Судного дня». По мнению аналитиков, в этом нет ничего апокалиптического.

«Это не более чем обычный цикл модернизации. Таким образом командирские самолеты Москвы из советской эпохи должны быть выведены на тот же уровень, что остальные российские ВКС», — объяснили в NI.

Самолеты «Судного дня», которые также часто называют «летающими бункерами», представляют собой воздушные командные пункты, предназначенные для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры. Машины данного типа оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. При этом они могут находиться в воздухе на протяжении большого количества времени. На сегодняшний день самолетами «Судного дня» владеют только Россия и США.

Ранее решение создать новые самолеты данного класса прокомментировал военный эксперт Виктор Мураховский. Как сообщает сайт 360tv.ru, разработка самолетов управления войсками на случай ядерной войны уже началась в Воронеже.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В США раскрыли смысл создания в России новых самолетов «Судного дня»
россия сша вкс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru