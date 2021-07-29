В США раскрыли смысл создания в России новых самолетов «Судного дня»

Вашингтон, 29 июля. Российские конструкторы разрабатывают новые самолеты «Судного дня», которые заменят правительственные Ил-80, пишет The National Interest.

Новые машины будут разработаны на базе Ил-96-400М. Самолеты смогут похвастать новой системой радиосвязи и другими обновлениями авионики. Кроме того, вдвое вырастет дальность полета, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

В США раскрыли смысл создания новых самолетов «Судного дня». По мнению аналитиков, в этом нет ничего апокалиптического.

«Это не более чем обычный цикл модернизации. Таким образом командирские самолеты Москвы из советской эпохи должны быть выведены на тот же уровень, что остальные российские ВКС», — объяснили в NI.

Самолеты «Судного дня», которые также часто называют «летающими бункерами», представляют собой воздушные командные пункты, предназначенные для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры. Машины данного типа оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. При этом они могут находиться в воздухе на протяжении большого количества времени. На сегодняшний день самолетами «Судного дня» владеют только Россия и США.

Ранее решение создать новые самолеты данного класса прокомментировал военный эксперт Виктор Мураховский. Как сообщает сайт 360tv.ru, разработка самолетов управления войсками на случай ядерной войны уже началась в Воронеже.