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Военный комитет «5+5» объявил об открытии 30 июля Прибрежной дороги
Весь мир
Военный комитет «5+5» объявил об открытии 30 июля Прибрежной дороги
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сирт, 29 июля. Стартовал очередной раунд заседаний Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Переговоры продлятся два дня.

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и офицеры штаба западных вооруженных сил в шестой раз встретились в Сирте. Стороны в присутствии членов миссии ООН обсуждают пути завершения выполнения пунктов соглашения о прекращении огня.

Документ об окончании боевых действий в североафриканском государстве подписан 23 октября 2020 года в Женеве. Договоренности включают открытие Прибрежной дороги, соединяющей запад и восток страны, обмен пленными и вывод иностранных сил и наемников.

В четверг, 29 июля, военные достигли финального соглашения об открытии Прибрежного шоссе. Торжественное мероприятие запланировано на завтра, 30 июля.

Член СВК генерал-лейтенант ЛНА Амраджиа аль-Амами подтвердил журналистам, что дорога готова к эксплуатации. Необходимый ремонт покрытия и меры по обеспечению безопасности завершены.

По словам военнослужащего, силы полиции с востока и запада Ливии направлены для охраны Прибрежной дороги. Они готовы занять свои позиции и указанные пункты в соответствии с планом подкомитета по безопасности.

«Обсуждения проходят позитивно и конструктивно, по нескольким пунктам мы достигли согласия, каких-либо разногласий нет», — сообщил Аль-Амами о сегодняшних переговорах в Сирте.

Почти два года трасса остается закрытой. Сначала передвижению препятствовали боевые действия, после введения перемирия открытие сдерживали отсутствие безопасности и плохое состояние.

Ливийская национальная армия не раз заявляла, что проблема заключается также в блокировании со стороны вооруженных формирований. За открытие дороги боевики из Мисураты требовали у властей 350 млн долларов.

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