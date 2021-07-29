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Бывший участник «Дома-2» Арай Чобанян перерезал пуповину во время родов жены

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:17
Шоу-бизнес
Бывший участник «Дома-2» Арай Чобанян перерезал пуповину во время родов жены
instagram.com  /  @pinchuk_official

Москва, 29 июля. Звезды реалити-шоу «Дом-2» Арай Чобанян и Ирина Пинчук 19 июля впервые стали родителями. Пара решилась на совместные роды, во время которых счастливый отец сам перерезал пуповину.

Бывшая участница телестройки Ирина Пинчук наслаждается радостью материнства. Пока она и супруг не раскрывают имя новорожденного сына, а также выкладывают в соцсети снимки, на которых не видно лица малыша. Однако Пинчук с удовольствием рассказывает, как проходили ее роды. Оказалось, что Чобанян решил поддержать свою супругу и присутствовал в палате во время рождения первенца.

На своей странице в Instagram Ирина Пинчук опубликовала несколько снимков, сделанных в родильном отделении. На самом трогательном кадре ее супруг старательно перерезает пуповину под чутким руководством акушера.

Подписчики тут же осыпали звезду «Дома-2» вопросами, как она и ее супруг решились на совместные роды. Пинчук рассказала, что муж находился во время процесса в палате, однако «ничего лишнего не видел». По словам экс-участницы телестройки, врач даже специально закрыл пеленкой часть ее тела, когда Чобанян перерезал пуповину. Ирина Пинчук призналась, что сама бы не выдержала подобного зрелища.

«Красивого там мало. Да и к тому же стресс на всю жизнь!» — заявила звезда «Дома-2».

Не так давно первенца родила и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова. На своей странице в Instagram звезда уже раскрыла имя и пол новорожденного ребенка.

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дом-2 роды пинчук Чобанян
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