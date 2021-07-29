На новом космическом модуле «Наука» незапланированно включились двигатели

Москва, 29 июля. Произошло незапланированное включение двигателей нового лабораторного корпуса «Наука», пристыкованного к борту МКС. Об этом сообщает российский космонавт Олег Новицкий.

Хьюстонский Центр управления полетами заявил о смене положения Международной космической станции из-за работающих двигателей. Космонавтам пришлось включить двигатели российского модуля «Звезда», чтобы компенсировать возмущение.

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают и мы можем ощущать это», — подчеркнул Новицкий специалистам подмосковного Центра управления полетами.

Ранее сообщалось, что новый отсек для российского сегмента «Наука» успешно пристыкован к МКС. Космонавты впервые за 11 лет получили новый блок. Старый модуль «Пирс» был отстыкован специалистами 26 июля. В Ростехе отмечают, что лабораторный отсек сможет проработать на космической станции до 2030 года.