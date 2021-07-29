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Бывшего замдиректора воронежского университета осудили за взятки
Происшествия
Бывшего замдиректора воронежского университета осудили за взятки
pixabay.com  /  vero_vig_050

Воронеж, 29 июля. Суд вынес приговор сотруднице государственного университета морского и речного флота. Женщина брала деньги от студентов за успешную сдачу экзаменов.

Было установлено, что директор и его заместитель получили от учащихся 34 взятки на общую сумму 3,1 млн рублей. По данным СК, фигуранты неоднократно получали деньги в период с с 2011 по 2020 год.

Работница вуза признала свою вину в полном объеме и раскаялась. Суд учел все обстоятельства и назначил ей два года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 6 млн рублей.

Преступление коррупционной направленности также было совершено в Краснодарском крае. Бывший оперуполномоченный и его коллега взяли деньги от местных жителей, которые были пойманы с наркотиками. Полицейские пообещали, что помогут им избежать ответственности.

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воронеж университет взятки
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