В Верховной раде пересмотрели подход к будущей встрече Зеленского с Байденом

Киев, 29 июля. Член партии «Слуга народа» Евгения Кравчук прокомментировала заявление главы фракции Давида Арахамия о встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой.

По ее словам, депутат Рады погорячился, когда говорил о том, что неофициальная часть беседы Зеленского с Джо Байденом будет проходить на повышенных тонах.

«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», — сказала она.

Кравчук подчеркнула, что подобное поведение Зеленского не вписывалось бы в рамки интересов государства. Президент это прекрасно осознает, резюмировала она.

Ранее стало известно, что Зеленский остался недоволен итогами встречи Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь идет о заключенной сделке по газопроводу «Северный поток — 2».