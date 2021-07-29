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В Верховной раде пересмотрели подход к будущей встрече Зеленского с Байденом
Политика
В Верховной раде пересмотрели подход к будущей встрече Зеленского с Байденом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 29 июля. Член партии «Слуга народа» Евгения Кравчук прокомментировала заявление главы фракции Давида Арахамия о встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой.

По ее словам, депутат Рады погорячился, когда говорил о том, что неофициальная часть беседы Зеленского с Джо Байденом будет проходить на повышенных тонах.

«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», — сказала она.

Кравчук подчеркнула, что подобное поведение Зеленского не вписывалось бы в рамки интересов государства. Президент это прекрасно осознает, резюмировала она.

Ранее стало известно, что Зеленский остался недоволен итогами встречи Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь идет о заключенной сделке по газопроводу «Северный поток — 2».

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украина зеленский байден
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