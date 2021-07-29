Милонов пригрозил запросом ректору МГИМО из-за «ЛГБТ-стратегий» на сайте института

Под видом научных исследований представители сексуальных меньшинств пытаются навязать обществу свой образ жизни. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал разгорающийся скандал вокруг МГИМО, пообещав направить письмо ректору.

Ранее на сайте Московского государственного института международных отношений МИД РФ была обнаружена аннотация статьи 2013 года Руслана Шульги под названием «Возможные стратегии ЛГБТ-движения в России в условиях репрессивной политики властей» с ключевыми словами «дискриминационные практики», «права ЛГБТ», «право на уважение семейной жизни» и «свобода слова», которая вызвала гнев защитников традиционных ценностей. С протестом выступили православные студенты института, которые сочли публикацию агрессивной пропагандой сексуальных меньшинств.

Размещение подобных статей под протекцией МГИМО немыслимо, уверен Милонов.

«Я напишу письмо руководству института с просьбой убрать эту гадость. Я обязательно направлю в ректорат запрос. Это не должно висеть в информационном пространстве под именем МГИМО. Подобное можно публиковать разве что в разделе специальных исследований, как наблюдение течения заболевания, отклонения от нормы», — подчеркнул политик.

Собеседник ФАН заметил, что тэг к статье «дискриминация ЛГБТ» в действительности означает естественную защиту общества от извращенцев. Он добавил, что понятие «семья» подразумевает в России союз мужчины и женщины. Депутат также напомнил, что под видом «научных исследований» представители сексуальных меньшинств используют любые лазейки, пытаясь навязать обществу свой образ жизни.

Кандидат юридических наук Руслан Шульга, как указано на сайте института, работает в МГИМО с 2008 года. Он стажировался в Хельсинкском Фонде по правам человека (Польша), Институте конституционной и законодательной политики (Венгрия), Фонде Макартуров, Институте Открытого общества и т. п. Среди других его публикаций на сайте МГИМО — «Российская цензура в новой путинской России: исторические корни и современность», «Россия — территория бесправия или защита прав человека правозащитными организациями в свете принципа верховенства права», «Возвращение цензуры: тотальный контроль за средствами и каналами информации в современной России» и т. д.

Ранее ФАН рассказал, почему депутат Милонов призвал СК проверить спектакль «Первый хлеб» на русофобию и ЛГБТ-пропаганду.