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Экс-солистка «Тату» боится знакомить шестилетнего сына с новым возлюбленным
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» боится знакомить шестилетнего сына с новым возлюбленным
instagram.com  /  @lenakatina

Москва, 29 июля. Популярная исполнительница Лена Катина спустя два года после развода завела новые отношения. Артистка призналась, что боится рассказать о них своему единственному сыну.

Бывшая участница поп-дуэта «Тату» не любит раскрывать подробности своей жизни, поэтому никогда не объясняла, почему рассталась с мужем. Однако она признает, что развод дался с трудом не только ей, но и шестилетнему сыну.

Спустя два года после болезненного расставания Катина начала строить отношения с новым мужчиной. И несмотря на то, что у них все хорошо, она все еще не готова познакомить возлюбленного с единственным ребенком.

«Мой сын еще не знаком с ним, но я не спешу, это новая история. Честно говоря, мне страшно. Мне хочется, чтобы он проработал боль после развода, но в связи с тем, что папа приехал, и Саша много времени проводит с ним, прямо сутками напролет, ему будет легче», — рассказала артистка в эфире YouTube-шоу «Макарена».

Звезда добавила, что недавно во время вечерней доверительной беседы мальчик попросил у мамы братика или сестренку. Катина объяснила, что для этого им нужно пустить мужчину в дом, которого он должен будет принять. Предприимчивый мальчик еще не готов к новому мужчине в жизни мамы, поэтому предложил дать соответствующее объявление.

Несколько недель назад бывшая коллега Лены Катиной по группе «Тату» Юля Волкова дала откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак. В эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» брюнетка рассказала об аморальных требованиях продюсера группы Ивана Шаповалова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка «Тату» боится знакомить шестилетнего сына с новым возлюбленным
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